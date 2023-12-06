Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Проверить свои навыки смогут ученики 12–18 лет В среду, 6 декабря, Сергей Собянин объявил о возможности для школьников Москвы, обучающихся по программам углубленного уровня, сдать демонстрационный экзамен, который позволит им получить дополнительные баллы при поступлении в лучшие вузы.