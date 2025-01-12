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Глава МЧС проверил ход работ в районе утечки мазута с танкера "Волгонефть-239"

Глава МЧС проверил ход работ в районе утечки мазута с танкера "Волгонефть-239"

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ Глава МЧС России Александр Куренков лично проинспектировал ход работ по ликвидации последствий выброса мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе.

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