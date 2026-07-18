108 лет...

Кстати, пророчество блаженной Паши Саровской - "За Твою Семью – семь человек, вынь да положь – Дьявол будет ходить по России.
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Кстати, пророчество блаженной Паши Саровской - "За Твою Семью – семь человек, вынь да положь – Дьявол будет ходить по России.
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