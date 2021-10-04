Димитров подвел итоги выступления в Сан-Диего

Болгарский теннисист Грегор Димитров поделился эмоциями от турнира в Сан-Диего. View this post on Instagram Публикация от Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) – Было здорово снова оказаться на этой площадке, двигаться и выигрывать невероятные очки.
Болгарский теннисист Грегор Димитров поделился эмоциями от турнира в Сан-Диего. View this post on Instagram Публикация от Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) – Было здорово снова оказаться на этой площадке, двигаться и выигрывать невероятные очки.
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