Владимир Путин заявил о значении инноваций для биоэкономики России

Президент Владимир Путин приветствовал участников форума "Биопром" в Геленджике. Он подчеркнул важность инноваций в медицине и других отраслях для улучшения качества жизни и анонсировал проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" для достижения независимости в этой сфере.