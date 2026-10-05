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Царьград

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Владимир Путин заявил о значении инноваций для биоэкономики России

Владимир Путин заявил о значении инноваций для биоэкономики России

Президент Владимир Путин приветствовал участников форума "Биопром" в Геленджике. Он подчеркнул важность инноваций в медицине и других отраслях для улучшения качества жизни и анонсировал проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" для достижения независимости в этой сфере.

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