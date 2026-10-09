Врач Садовская: многие «полезные» продукты могут быть очень калорийными

Главный недостаток популярных «полезных» продуктов — их высокая калорийность. Например, смузи часто воспринимают как лёгкий перекус, хотя по энергетической ценности он может не уступать полноценному приёму пищи.
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