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Царьград

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Путин в поздравлении сотрудников МВД призвал их бороться с терроризмом

Путин в поздравлении сотрудников МВД призвал их бороться с терроризмом

10 ноября отмечается День МВД России, посвященный работникам внутренних дел.Президент России Владимир Путин поздравил работников МВД с их профессиональным праздником, акцентируя внимание на их храбрости, сообщает телеграм-канал Кремля.

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