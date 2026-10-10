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Ивановские новости

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В Ивановской области на трассе столкнулись «Хонда» и «Фольксваген»

В Ивановской области на трассе столкнулись «Хонда» и «Фольксваген»

На месте ДТП под Фурмановом работали шесть спасателей, пострадавших нет.Вечером 9 октября на трассе Р-132 около деревни Голчаново Фурмановского района столкнулись «Хонда» и «Фольксваген Каравелла».

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