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Бабье лето отменяется, Кремль поможет Дурову, потери под Курском огромны? Что будет дальше

Бабье лето отменяется, Кремль поможет Дурову, потери под Курском огромны? Что будет дальше

 2,4K прочтений 2 дня назад В Гидрометцентре посоветовали не ждать бабьего лета, в Кремле заявили, что Россия может оказать помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с одной оговоркой, а в Госдуме рассказали об огромных потерях ВСУ под Курском — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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Комментарии
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Стефания Новак
Не понимаю наше руководство. Мирных жителей похищают, убивают, а мы так и не освободили места, которые они заняли , то есть не сдвинули их ни на метр. Это как?
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15 час.

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