Folha de Sao Paulo: МИД Бразилии вызвало посла Венгрии из-за Болсонару

Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии вызвало посла Венгрии в стране Миклоша Халмая, чтобы объяснить двухдневное пребывание, находящегося под следствием, экс-президента страны Жаира Болсонару в венгерской дипмиссии.
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