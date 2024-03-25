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Folha de Sao Paulo: МИД Бразилии вызвало посла Венгрии из-за Болсонару

Folha de Sao Paulo: МИД Бразилии вызвало посла Венгрии из-за Болсонару

Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии вызвало посла Венгрии в стране Миклоша Халмая, чтобы объяснить двухдневное пребывание, находящегося под следствием, экс-президента страны Жаира Болсонару в венгерской дипмиссии.

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