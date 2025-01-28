Учёные нашли в Эквадоре свидетельство жутких обрядов древних индейцев

Археологи обнаружили останки беременной женщины, принесённой в жертву своими соплеменникамиДревнее захоронение, обнаруженное археологами, подтвердило гипотезу о жертвоприношениях беременных женщин, практиковавшихся индейцами несколько веков назад.
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