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Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, но получает его же из Франции

Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, но получает его же из Франции

Financial Times пишет о том, что политически обанкротившееся после распада правящей коалиции и увольнения министров-либералов немецкое правительство канцлера Олафа Шольца запретило государственным СПГ-терминалам получать газ из России, поскольку это, «противоречит интересам страны и ее стремлению полностью избавиться от зависимости от России в энергетической сфере».

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