Серия атак на подконтрольные хуситам территории Йемена - их решили «приструнить» Зарубежные спецслужбы решили осуществить попытку «приструнить» йеменских хуситов.
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Серия атак на подконтрольные хуситам территории Йемена - их решили «приструнить» Зарубежные спецслужбы решили осуществить попытку «приструнить» йеменских хуситов.
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