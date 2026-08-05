Ректор МГИМО предложил квотировать места в вузы для олимпиадников

Из-за олимпиадников в вузы на бюджет не могут поступить выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов за один предмет Прием согласий на зачисление в вузы для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, завершается в среду, 5 августа.