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Ректор МГИМО предложил квотировать места в вузы для олимпиадников

Ректор МГИМО предложил квотировать места в вузы для олимпиадников

Из-за олимпиадников в вузы на бюджет не могут поступить выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов за один предмет Прием согласий на зачисление в вузы для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, завершается в среду, 5 августа.

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