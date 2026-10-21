Публикуем текст выступления статс-секретаря – заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации Игоря Зубова на открытии 13-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в Вене.
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