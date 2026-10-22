Российский фигурист Петр Гуменник не выступит на этапе Гран-при в Канаде. После снятия американца Эндрю Торгашева с этапа в Канаде место должно было достаться россиянину Евгению Семененко.
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