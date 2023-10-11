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Западный военный округ привлечет на службу 40 тысяч человек в ходе осеннего призыва

Западный военный округ привлечет на службу 40 тысяч человек в ходе осеннего призыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября, ФедералПресс. Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО полковник Игорь Головач сообщил, что в ходе осеннего призыва ЗВО привлечет на службу 40 тыс.

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