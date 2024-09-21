"Разогнать все диаспоры!": История с увольнением охранника, защитившего от мигранта русских девушек в аэропорту, набирает обороты

Царьград Не только оказалась резонансной, но и вовсю набирает обороты история с увольнением охранника, защитившего в аэропорту "Домодедово" русских девушек-сотрудниц от агрессивного мигранта.
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