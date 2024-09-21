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"Разогнать все диаспоры!": История с увольнением охранника, защитившего от мигранта русских девушек в аэропорту, набирает обороты

"Разогнать все диаспоры!": История с увольнением охранника, защитившего от мигранта русских девушек в аэропорту, набирает обороты

Царьград Не только оказалась резонансной, но и вовсю набирает обороты история с увольнением охранника, защитившего в аэропорту "Домодедово" русских девушек-сотрудниц от агрессивного мигранта.

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Комментарии
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Александр Попов
Дык, начнут депортировать, а такие в Узбекистане, тоже нахрен не сдались. Только вроде избавились.
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
не надо их извинений, бить этих мастурбекских  свиней ....
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30 мин.
юф
юра федулов
Разгонять надо вначале тех, кто гарантировал конституционную защиту коренному населению РФ, а уж хатем диаспоры сами исчезнут. Не от кого будет откупаться.
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3 сек.

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