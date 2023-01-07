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НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Рейнджерс», «Каролина» в гостях у «Коламбуса», «Эдмонтон» против «Колорадо»

«Нью-Джерси» примет «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ. «Коламбус» сыграет с «Каролиной», «Баффало» – с «Миннесотой», «Эдмонтон» будет противостоять «Колорадо».

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