Яркие костюмы, зрелищные номера и громкие аплодисменты зрителей

В Салехарде в ЦКиС "Геолог" стартовал ежегодный фестиваль конкурс "Народов много - страна одна". На протяжении двух конкурсных дней у жителей и гостей окружной столицы есть возможность познакомиться с традициями и культурой разных народов.
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