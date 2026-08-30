нн

наталья никифорова

Если наши будут тянуть кота за хвост, а не активизируются на Черном море максимально так, чтобы отрезать его полностью от Окраины и соединиться с Приднестровьем, то нас начнут долбать со всех сторон. Армяшки с азерами тоже дошли до полного беспредела, абхазы издеваются над нашими туристами, грузины опять подняли головы, плюют в еду, ссут в напитки, о прибалтах вообще молчу, эти шавки давно с цепи сорвались. Так что есть кого натравить на Россию у "Коалиции желающих педерастов" и англосаксов. Так можно воевать до бесконечности, на что вся эта банда и рассчитывает. Только мощнейший удар по центрам принятия решений может привести этих оборзевших кретинов в чувство. Наши камлания о переговорах они считают слабостью и ничего не боятся.