Путин и Эрдоган в ходе встречи могут обсудить зерновую сделку

Возобновление зерновой сделки и урегулирование украинского конфликта могут стать темами предстоящих переговоров российского президента Владимира Путина и его коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.