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Дрозденко сообщил об уничтожении 44 БПЛА над Ленинградской областью

Дрозденко сообщил об уничтожении 44 БПЛА над Ленинградской областью

Над территорией Ленинградской области сбили 44 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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