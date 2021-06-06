Как поступить с «союзником», который регулярно берёт у вас деньги в долг, но не спешит выполнять обязательства?

Fine-newsПолитикаКак поступить с «союзником», который регулярно берёт у вас деньги в долг, но не спешит выполнять обязательства?Не будет у России с Белоруссией никакого Союзного государства. Во всяком случае, в обозримом будущем,.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера смелыхЦелая армия политологов разного уровня и сорта строят свои версии, логические конструкции и - гадают, гадают, гадают без устали. " Что там, за ветхой занавеской тьмы? - В гаданиях запутались умы... Когда же с треском рухнет занавеска, увидим все, как ошибались мы..." Как мы уже не раз убеждались, Путин хороший геополитический шахматист. И не раз видели, что он непредсказуем в решениях. Так что гадают только ради того, чтобы себя показать. А на хитрозачесанного "суверенного" управа найдется - "сколько веревочке ни виться, а кончику быть."Алексей АКПривет! )) Рад тебя слышать и с хорошим Летом! ))) Мы то радуемся , в Питере, теплу..ну это же надо отдыхать!)))..Капиталисты не дают!..Да и коммунисты не давали- три месяца без работы и в ЛТП!)))..Я не спец, во многих вопросах, но думаю, что Путин , или проигрывает "народным депутатам", или хочет их сместить..Я- ЗА ЭТО!)))... Я за Государственный Капитализм, а не "каждому по потребности от способностей"..))) Способности "последних" коммунистов мы оЩютили...Я НАЧАЛ ЗАДУМЫВАТЬСЯ...Как Путин допустил подорожание "железа" в России ?..Белоусов , сказал конечно, что : "Мы всех накажем и вернем Государству 100 миллиардов!"... Какому Государству? Цены на "железо" для строительства взлетели от 70% до ...В ТРИ РАЗА! Я работаю в частной компании, пусть и в маленькой, но достаточно СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ... Мы расширялись и Хозяин производства хотел поднять заработную плату ВСЕМ! Не только мне...Белоусов вернет 100 миллиардов? Кому и как? )...Я то , в принципе, за Царя и Анархию, но точно не за БеСпредел!Вера смелыхПривет, Алёша! Надеюсь, лето будет хорошим во всех отношениях! Отдыхай и подпитывай силы Солнцем, погодой и природой! ))) Как Путин допустил подорожание? А он мог это предвидеть?... ))) Думаю, такие демарши "олигархов" дорого им обойдутся... Будем посмотреть.Алексей АКДело в том. что такой демаршотразился на мелкихъ Бизнесменах, а они против такой олигархии..Тебе не кажется, что ..ну ..это , конечно же Моя Фантазия... Путин - поссорил Богатеев..)))..Ну а Государсвенные заказы- мне кажется ..там не плохо.)Комментировать
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