Что такое страх и может ли человек ничего не бояться? Психология

Страх — это врожденный эмоциональный процесс, возникающий в ситуации реальной или воображаемой опасности, который запускает механизм защиты на основе инстинкта сохранения и стимулирует избегающее поведение.
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