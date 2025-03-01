Кроссоверы Haval M6 российской сборки поступят в продажу в марте, а Chery, собираемые на бывшем российском заводе Volkswagen, — уже у дилеров

17 февраля стартовало производство кроссовера Haval M6 на заводе «Автомобильные технологии» (бывшее предприятие «ПСМА Рус», которое занималось выпуском автомобилей Peugeot, Citroen и Opel), а в продаже такие машины появятся уже в текущем месяце.