Кроссоверы Haval M6 российской сборки поступят в продажу в марте, а Chery, собираемые на бывшем российском заводе Volkswagen, — уже у дилеров

17 февраля стартовало производство кроссовера Haval M6 на заводе «Автомобильные технологии» (бывшее предприятие «ПСМА Рус», которое занималось выпуском автомобилей Peugeot, Citroen и Opel), а в продаже такие машины появятся уже в текущем месяце.
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