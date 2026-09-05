Друзья, доброе утро! В выходной день о предстоящих выборах в Госдуму, кандидатах и партиях. Традиционный вопрос, который слышу перед выборами, это за кого голосовать.
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- ИК Друзья, единомышл...
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