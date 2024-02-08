Отсутствие денег нас убивает: почему финансовые трудности очень опасны для здоровья

Среди шести самых распространенных факторов стресса, куда входят финансовое напряжение, уход за больными, инвалидность, тяжелая утрата, болезнь и развод, финансовое напряжение несет наибольший риск для здоровья человека в долгосрочной перспективе, говорится в исследовании ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского колледжа в Великобритании.
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