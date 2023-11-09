Отец танцовщицы, выкинувшей багаж в аэропорту Сочи: «Извинений нам будет недостаточно»

Мужчина намерен добить компенсации от авиакомпании в размере одного млн рублей. Сергей Мешков, отец девочки, багаж которой сотрудники «Уральских авиалиний» заставили выбросить, потому что он не проходил по габаритам, рассказал 78.
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