Их всех нашли: что известно о телах погибшего экипажа упавшего вертолета Ми-8 в Карелии

Найдены все тела погибших в авиакатастрофе в Карелии. Рассказываем, что об этом известно.После напряженных поисков и масштабной операции подъема вертолета МИ-8, упавшего на дно Онежского озера, спасатели обнаружили тела всех трех членов экипажа.