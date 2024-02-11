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Их всех нашли: что известно о телах погибшего экипажа упавшего вертолета Ми-8 в Карелии

Их всех нашли: что известно о телах погибшего экипажа упавшего вертолета Ми-8 в Карелии

Найдены все тела погибших в авиакатастрофе в Карелии. Рассказываем, что об этом известно.После напряженных поисков и масштабной операции подъема вертолета МИ-8, упавшего на дно Онежского озера, спасатели обнаружили тела всех трех членов экипажа.

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