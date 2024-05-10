Главы МИД Армении и Азербайджана проводят переговоры по мирному договору

Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Казахстан для переговоров по мирному договору. 10 мая в Алма-Ате стартовала встреча глав внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзояна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова по ключевым вопросам мирного договора, сообщает РИА Новости.
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