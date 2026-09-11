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В США начали расследование из-за вышедшего из-под контроля ИИ

В США начали расследование из-за вышедшего из-под контроля ИИ

www.globallookpress.com/Omar Marques/Keystone Press Agency Председатель подкомитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам по борьбе со стихийными бедствиями Джош Хоули 10 сентября инициировал проверку в отношении компании OpenAI, создавшей ChatGPT.

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