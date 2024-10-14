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Квартира, дом, дача

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Голубцы и еще 7 блюд, которые смело можно замораживать и не переживать, что они потеряют вкус

Голубцы и еще 7 блюд, которые смело можно замораживать и не переживать, что они потеряют вкус

Настоящим спасением для людей, у которых часто не хватает времени на готовку, является морозилка. И сейчас мы говорим не про пельмени и вареники, а про полноценные готовые блюда, которые можно заморозить, а потом разморозить, не переживая о том, что они потеряют свой вкус.

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