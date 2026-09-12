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Зеленский заявил, что Украина ответит России блэкаутом на блэкаут

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит России блэкаутом на блэкаут. Об этом он сказал в интервью Фариду Закарии на саммите YES.

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