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Константин Апрелев высказался об идее ввести для заемщиков право на вторые ипотечные каникулы

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести для заемщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.

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