Не такие простые как оказалось: соседи рассказали много интересных вещей о ребятах растоптавших флаг на глазах у всех

Avia.pro - СМИ 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы, в Обнинске Калужской области двое мальчиков 8 и 10 лет устроили шокирующий поступок: сорвали флаг с георгиевской лентой, бросили его на землю и затоптали.
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