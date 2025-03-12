Пятиклассник выпил "Крот" и был госпитализирован с ожогом пищевода

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик был госпитализирован с ожогами пищевода после того, как провел "химический опыт" со средством для прочистки труб "Крот", сообщил источник РЕН ТВ.
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