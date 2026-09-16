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Аргументы и Факты

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В Нидерландах найден папирус с отрывком из «Одиссеи» возрастом 1,7 тыс. лет

В Нидерландах найден папирус с отрывком из «Одиссеи» возрастом 1,7 тыс. лет

Фрагмент папируса с отрывком из поэмы Гомера «Одиссея» возрастом около 1,7 тысячи лет был обнаружен в фондах библиотеки Утрехтского университета.

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