Список предметов, на которые можно навести порчу: чего следует опасаться Алёна ЮрьеваПорча, как верят многие, является серьезным воздействием на жизнь человека и может быть наложена при помощи различных предметов.
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