17 теплых историй и фото о любителях растений, чья жизнь пропитана ароматом цветов

Любители растений знают, что это не просто украшение дома или сада, а серьезное увлечение, которое дарит хорошее настроение и наполняет каждый день маленькими радостями.
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