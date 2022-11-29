Посла РФ вызвали в МИД Канады из-за закона об ЛГБТ-пропаганде

Посла России в Канаде Олега Степанова вызвали в МИД страны, чтобы выразить беспокойство из-за принятого Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и несогласие с комментариями посольства по этому поводу в соцсетях, сообщил журналистам сам дипломат.