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Посла РФ вызвали в МИД Канады из-за закона об ЛГБТ-пропаганде

Посла РФ вызвали в МИД Канады из-за закона об ЛГБТ-пропаганде

Посла России в Канаде Олега Степанова вызвали в МИД страны, чтобы выразить беспокойство из-за принятого Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и несогласие с комментариями посольства по этому поводу в соцсетях, сообщил журналистам сам дипломат.

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