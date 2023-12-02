Правительство России планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Такое же решение прорабатывается по семейной ипотеке, заявил вице-премьер Марат ХуснуллинКабмин принимает «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с государственной поддержкой, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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