На Смоленщине хозяина автосервиса наказали за плохой ремонт

Судебные приставы взыскали денежные средства за некачественный ремонт автомобиля Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя в пользу жителя Смоленской области материальный ущерб и компенсацию морального вреда, причинённые в результате некачественных услуг.
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