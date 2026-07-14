Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине хозяина автосервиса наказали за плохой ремонт

На Смоленщине хозяина автосервиса наказали за плохой ремонт

Судебные приставы взыскали денежные средства за некачественный ремонт автомобиля Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя в пользу жителя Смоленской области материальный ущерб и компенсацию морального вреда, причинённые в результате некачественных услуг.

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