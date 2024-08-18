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Военное обозрение

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Как резались зубы у «Серых волков»

Как резались зубы у «Серых волков»

Во время Первой мировой войны немецкие подводные лодки очень сильно пощипали флоты союзников. Из-за этого в Версальском договоре, который заключили после войны, Германии было категорически запрещено строить этот тип боевых кораблей.

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