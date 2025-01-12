Вучич: непонятно, просят ли США исключить или сократить участие России в NIS

В санкционных документах Соединенных Штатов касательно компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая на 50% принадлежит также попавшей под санкции "Газпром нефти", есть неточности, которые необходимо прояснить перед тем, как начинать переговоры с РФ о доле в NIS.