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Вучич: непонятно, просят ли США исключить или сократить участие России в NIS

Вучич: непонятно, просят ли США исключить или сократить участие России в NIS

В санкционных документах Соединенных Штатов касательно компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая на 50% принадлежит также попавшей под санкции "Газпром нефти", есть неточности, которые необходимо прояснить перед тем, как начинать переговоры с РФ о доле в NIS.

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