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"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Госсовета Крыма

"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Госсовета Крыма

Искусственно созданный термин "украинцы" является искусственным и его пора отменить. Об этом сообщает 16 июля официальный Telegram-канал председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова .

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