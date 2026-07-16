"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Госсовета Крыма

Искусственно созданный термин "украинцы" является искусственным и его пора отменить. Об этом сообщает 16 июля официальный Telegram-канал председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова .
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