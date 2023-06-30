Военное обозрение

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Один из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок подал заявку на вступление в БРИКС

Один из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок подал заявку на вступление в БРИКС

Очередная страна подала заявку на вступление в БРИКС. На сей раз это африканская страна Эфиопия. Информацию подтверждают в правительстве Эфиопии.

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