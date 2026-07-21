Сила в правде
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Сила в правде

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Секретный семинар МВФ в Вашингтоне: как ИИ уже приговорил Запад и почему Россия выигрывает от этой революции

Секретный семинар МВФ в Вашингтоне: как ИИ уже приговорил Запад и почему Россия выигрывает от этой революции

Закрытое совещание в штаб-квартире МВФ в декабре 2025 года раскрыло страшную правду: ИИ уничтожит рабочие места «белых воротничков», обрушит налоговые поступления и поставит Запад на грань социального взрыва.

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