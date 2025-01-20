Появились самые красочные фото и видео седьмого полета Starship

Старт Starship / © SpaceX Старт Starship / © SpaceX Старт Starship / © SpaceX Возвращение первой ступени Starship / © SpaceX Возвращение первой ступени Starship / © NSF Возвращение первой ступени Starship / © SpaceX © SpaceX © NSF © SpaceX © SpaceX © NSF .
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