Учасники військових навчань у Солсбері, Великобританія, 25 червня 2022 року Сотні українських військових освоїли управління РСЗВ у Великій Британії Британська влада вже провела навчання з управління сучасними реактивними системами залпового вогню для більш ніж 450 українських солдатів Сотні українських військовослужбовців уже пройшли військову підготовку у Великобританії, навчившись використовувати найсучасніші реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), […] Сообщение Сотні українських військових освоїли управління РСЗВ у Великій Британії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.